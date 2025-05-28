競委會查魚市場 首起訴缺席聆訊者

【本報訊】競爭事務委員會於早前調查一宗涉及香港仔魚類批發市場內，有批發商涉嫌從事瓜分市場等反競爭行為的案件時，要求一名受查人士到競委會的辦公室出席聆訊，惟該人士未有出席該聆訊。競委會及後將個案轉交執法部門作刑事調查，最終該受查人士被落案起訴一項「沒有遵守規定或禁止」罪，昨在東區裁判法院提堂。裁判官應辯方申請，將案件押後至7月8日再訊，以待辯方索取文件，期間被告獲准以1,000元保釋。競委會表示，本案為首宗有人在無合理辯解下，未有按要求出席競委會聆訊而被刑事檢控的案件。

案件押至7‧8再訊 本案被告霍萬松（55歲，報稱商人）被控一項「沒有遵守規定或禁止」罪。控罪指被告於2024年11月21日，在香港島黃竹坑黃竹坑道8號南島廣場19樓競爭事務委員會，無合理辯解而沒有遵守香港法例第619章《競爭條例》第42條所施加的規定「可要求任何人出席競委會聆訊」。根據法例，就該控罪違者一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

《競爭條例》賦予競委會的調查權力，包括要求任何人交出與調查有關的文件或資料、出席競委會聆訊以回答有關問題，以及根據法庭手令進入並搜查相關處所。競委會重申，任何人士均應依法配合競委會的調查，妨礙競委會行使其調查權力屬刑事罪行，可面臨嚴重的法律後果。在今年2月，西九龍裁判法院便曾就首宗涉及不遵從競委會調查權力的刑事案件作出裁決，一名清潔服務公司女職員試圖從多部電腦中刪除與競委會調查相關的檔案及資料，結果女職員被裁定罪成，被判監兩個月，及後獲准保釋等候上訴。案件編號：ESCC 1373/2025