被指撞臂掃背 消防員自稱熱情

【本報訊】有逾30年經驗的消防員，於去年9月在八鄉少年警訊中心協助籌辦少年領袖訓練營期間，被指涉嫌觸碰兩名女子，因而被控兩項普通襲擊罪。他不認罪，案件昨日在屯門法院續審。裁判官裁定兩罪表證成立，被告自辯時形容自己個性較熱情，承認曾拍其中一名女事主膊頭，惟強調僅屬「叫一叫、嗌一嗌佢」的性質。控辯雙方舉證完畢，裁判官把案件押後至6月12日裁決，被告續准保釋。

6‧12裁決 續准保釋 53歲男被告謝諾賢，是一名消防員。江姓女事主早前供稱，2024年9月28日，她跟被告在八鄉少年警訊中心走廊行走時，被告的右上臂突然撞向她的左上臂，被告再搭她膊頭，繼而掃她的後背。另一陳姓女事主則供稱，同日她在上述中心一運動場場邊，期間被告上前靠近她，問她「下一隊到邊度」，期間伸手搭她的膊頭，再掃她的背。

被告昨自辯稱，他在1993年入職當消防員。案發當天跟江姓女事主等，在八鄉少年警訊中心教練房聽簡報會。簡報會結束後，他最後一個離開。接着，他在走廊見到江孭着斜孭袋，由於有指引規定，女性不可把斜孭袋孭在身上，他遂提醒江。被告強調當日兩人沒身體接觸。

就着陳姓女事主的指控，被告稱當日現場很嘈雜，他不欲大嗌，因此從後拍了拍陳的膊頭，「嗌一嗌佢」。他承認有「行埋少少」，但沒有「哄得好埋」。事後他從友人得悉陳因拍膊頭一事不開心，故傳訊息給陳道歉，謂自己「唔係有心」。被告形容自己「好快同人熟絡」，個性較熱情，重申沒意圖摸陳膊頭。案件編號：TMCC 2957/2024