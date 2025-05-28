港最大宗販運可卡因 2被告判逾20年監禁

2021年搜獲超過500公斤 貨值7億多元 執法部門於2021年在火炭坳背灣街一工廈及沙田花園城三期某單位，搜獲超過500公斤可卡因毒品，當時市值逾7億元，是本港史上最大宗的可卡因販毒案。兩名涉案男子其後被捕，並於昨日在高院承認販毒及串謀販毒罪，分別被法官陳嘉信判囚22年8個月和20年8個月。陳官指，本案牽涉毒品數量多，案情屬非常嚴重。

兩名被告分別為現年29歲的兼職舞台技術員李仲文，及現年23歲運輸工陸宇軒。李仲文承認於2021年4月2日，在火炭坳背灣街協力工業大廈內，販運502公斤可卡因；陸宇軒則承認於2021年4月3日，在沙田崗背街花園城三期雅蕙苑某單位內，販運35公斤可卡因。另外，兩人再各自承認串謀他人非法販運毒品。

法官陳嘉信考慮到兩名被告的角色，就販毒罪，以監禁33年及30年3個月作為李及陸的量刑起點；就串謀販毒罪，則以監禁34年及31年作為量刑起點，兩項控罪均因認罪獲三分之一的刑期扣減。法官就販毒及串謀販毒罪的刑期均同期執行，李仲文最終被判囚22年8個月，陸宇軒則判囚20年8個月。

據同意案情指，警員於2021年4月2日採取反毒品行動，並於火炭協力工業大廈對開位置截停首被告李仲文，當時他正用手推車搬運紙箱，警員在紙箱內搜出合共150包可卡因。其後，警員在4樓單位內，再搜獲450包可卡因、電子磅及剪刀等。經警員調查後，發現李仲文於兩日前曾運送兩個紙箱到沙田花園城雅蕙苑。

被告稱5萬元報酬未到手 案情續指，警員於翌日到雅蕙苑對開埋伏，並截停次被告陸宇軒，在其單位內搜出42包可卡因。李仲文於警誡下稱，他因急需金錢，於半年前受邀包裝及運送毒品，其5萬元報酬尚未到手。陸宇軒則指，半年前在酒吧中認識一名人士；案發前數日，對方向他表示，每運送一包可卡因可得報酬2,000元。案件編號：HCCC 338/2024