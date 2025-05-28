當局稱美科技人才首選來港

【本報訊】政府搶人才計劃未停步，財金官員昨出席國際數據產業聯盟全球峰會致詞時指出，本港的輸入人才計劃至今，接獲超過47萬宗申請，當中逾31萬宗已獲批，逾20萬人已抵港。他指香港是美國科技學者及人才的首選目的地，歡迎他們到來。而本港在數據治理方面會更新法規，正制訂數據監管系統，保護數據安全。

現時全球局勢存在變數，財金官員指，在地緣政治緊張局勢下，香港是美國科技學者及人才的首選目的地，本港歡迎他們前來。他又提到，本港要營造有利數據應用的場景，需要審視可能成為障礙的法例及法規，並鼓勵更多應用場景及採用監管工具，認為本港有潛力成為國際數據交易中心。

正制訂數據監管系統 在數據治理方面，他指當科技進步就要更新法規，透露本港正制訂數據監管系統，亦透過加強機構和基礎設施的準備，以保護數據安全。數據價值會隨着人工智能發展而增加，高質素、無障礙及經良好管理的數據，是訓練語言大模型的必要條件，他亦強調本港的數碼策略，是基於開放、全球連結及價值創造，重申貨物、資金、人才及數據自由流通是本港獨特優勢、也是競爭力的關鍵。