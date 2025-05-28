連續兩學年上調 稱確保教育效能 中一開班線將增至29人

【本報訊】本港新生人口及學齡人口減少，教育局預計2025至2031年在香港居住的12歲中一適齡人口，會由58,800名降至49,800名。當局早前公布削減中小學營辦津貼後，昨日又公布「中學規劃未來路向優化方案」，現時中學「開班線」為25人，中學每班取錄最少26人便可開辦兩班，即平均每班13人，但今年9月起、即2025/26學年中一開班數目的準則將會由每班25人上調至每班27人，到2026/27學年起，進一步調整至每班29人，相關的開班準則會隨該屆別學生逐年推展至中六級。

根據政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，即使計及各項輸入人才計劃及措施對未來人口所帶來的影響，中一適齡人口未來幾年仍不斷縮減。教育局稱，鑑於學齡人口下降是結構性而非過渡性，繼續原有「開班線」，每班人數勢過少，故由2025/26學年起修訂批核班級結構的安排和「開班線」，以維持合宜的整體學生人數和班級數目，確保教育效能。同時，2025/26學年起，「特別視學」和「與其他學校合辦課程」的選擇將被取消，而曾獲批「注入額外資源以提供寬廣而均衡的高中課程」發展方案的學校，如在申請學年的過去6個學年曾使用過該選項則不可再次申請。

另外，教育局將擴大「與其他學校合併」、「與大專院校、職業專才（職專）機構在高中協辦多元化教育課程」等其他發展方案的申請資格至全港所有資助中學，惟「與其他學校合併」只能選擇與全校各級均開兩班以上的學校合併，而「與大專院校、職業專才（職專）機構在高中協辦多元化教育課程」則須確保有能力持續自資協辦課程至少六個學年。

教育局又會在2025/26學年推出先導計劃，容許以4班參加中一派位並符合特定條件的學校，申請以5班中一參加下一年度的中一派位，有關限額最多為5個，有關學校需要在最近連續3個年度的自行分配學位申請數目，達該年度可供中一派位的學位數目的100%，並且其校舍條件配合擴班需要。

議員憂加劇惡性競爭 議員朱國強促請當局將開班線限制在建議的水平，不宜進一步調高。又指優化學校發展方案，取消「特別視學」和「與其他學校合辦課程」等，對於生源不足的弱勢學校來說，恐會進一步加重壓力，最終方案「揀唔落」，只能在合併與停辦之間作抉擇，更預計個別學校或更積極取錄插班生，甚至出現更極端的情況，以留班生維持每級人數。對於容許以四班參加中一派位的中學申請加班，朱國強指新措施只照顧收生強勢的傳統及地區名校，加劇學校之間的惡性競爭，促請當局與擬申請學校三思。