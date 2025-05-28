美哈佛突吹禁風 英牛津劍橋受追捧

國際生查詢申請激增7成 取錄標準勢推升 美國總統特朗普近日下令哈佛大學禁收國際留學生一事，雖被法庭頒出臨時禁令，但亦引發香港學生和家長對美國升學的憂慮。有升學顧問表示，許多原本把美國大學作為首選的學生，現時正轉向英國，尤其是牛津、劍橋等G5超級精英大學，查詢和申請激增70%，呼籲家長及學生盡早採取行動，為進入理想學府做好全面準備。

前牛津大學招生官陳彥彰曾任教哈佛及牛津，他指出特朗普政府的國際生政策風波可能導致更多國際學生轉而申請英國大學，由此進一步推高頂尖學府的錄取標準。即使成績達標，但在學術表現、課外活動及面試等方面的競爭會更加激烈。他指國際學生需要更早規劃，突出自己的學術潛能及專業興趣，以應對未來挑戰。

專家籲及早規劃升學路線 英識教育執行總監陳思銘建議學生平衡準備A-Level或IB等公開試成績，同時兼顧美國大學要求的SAT或ACT等標準化考試，並投入時間準備英國大學的入學面試，而應對升學格局變化迅速，學生應保持靈活性，及早規劃英美升學路線。

港府昨日則表示，香港歡迎任何因美國政策而受到歧視（discrimiatory treatment）的學生來港就讀，有需要時會考慮再次放寬本港大學招收海外生的比率。政府與8間資助大學會盡全力協助任何遭受歧視的學生，會提供協助讓他們來港就讀。

港府續指，會與哈佛校友會保持聯絡，幫助受到不公平對待的學生，又稱任期內已將8間資助的大學招生名額從20%提高到40%，如果有需要，將考慮進一步提高上限。期望任何在美國受到歧視待遇的學生知道，香港的大學會敞開大門迎接他們。