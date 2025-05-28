防將軍澳綫事故再現 港府提4點要求
【本報訊】港鐵將軍澳綫於上周四（22日）放工傍晚繁忙時段一度停駛，須就事故撥出共1,920萬元，連同早前兩宗東鐵綫事故，港鐵須安排一日為乘客提供半價乘車優惠。政府昨表示，關注港鐵今年的3宗事故，將軍澳綫「情況是嚴重的」，事件反映港鐵在處理突發事件方面應變不足。有工會批評，港鐵前線人手不足，難以在事故發生後迅速疏散乘客，促檢討人手編制問題。
政府表示，除了懲罰機制，更加重要的是防止同類事件再次發生，並提出4點要求，一、期望港鐵公司全面系統性地審視整個鐵路網絡，提升系統管理，包括維修水平、設備和報警更新、科技應用，及制訂恒常風險監測和評估系統。二、期望港鐵強化處理突發事件的能力和訓練，例如事故通報和資訊發布，建立應變團隊，增加人手、強化部署、加強通訊裝備及進行定期演練等。三、期望港鐵加強服務暫停時的交通接駁方案，做好壓力測試和演練，設計有效的訊息發布機制，從乘客的角度考慮，提高訊息的合適性和廣泛性，減少市民的不便和焦慮。四、期望運輸署和機電工程署發揮監督和指導作用，監督好港鐵公司的設施更新、維修保養、科技保養，以及系統和人員提升的5年計劃之落實工作。
工會冀增前線人手
此外，香港鐵路工會聯合會發言人林偉強昨在電台節目稱，將軍澳綫上周四服務受阻時，因前線人手不足，難以短時間內疏散乘客；而每次發生大型事故，涉事車站都要等其他車站或總部調派額外人手支援，認為涉及人手編制問題。他又指，現時天線及路軌組的維修人員不會24小時候命，發生事故時會由特別應變部隊處理，但現時隊伍主要由信號系統人員組成，未能即場處理較複雜事故，呼籲港鐵檢討有關做法。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：