防將軍澳綫事故再現 港府提4點要求

政府表示，除了懲罰機制，更加重要的是防止同類事件再次發生，並提出4點要求，一、期望港鐵公司全面系統性地審視整個鐵路網絡，提升系統管理，包括維修水平、設備和報警更新、科技應用，及制訂恒常風險監測和評估系統。二、期望港鐵強化處理突發事件的能力和訓練，例如事故通報和資訊發布，建立應變團隊，增加人手、強化部署、加強通訊裝備及進行定期演練等。三、期望港鐵加強服務暫停時的交通接駁方案，做好壓力測試和演練，設計有效的訊息發布機制，從乘客的角度考慮，提高訊息的合適性和廣泛性，減少市民的不便和焦慮。四、期望運輸署和機電工程署發揮監督和指導作用，監督好港鐵公司的設施更新、維修保養、科技保養，以及系統和人員提升的5年計劃之落實工作。