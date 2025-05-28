總幹事料年底離任 旅發局展全球招聘

【本報訊】香港旅遊發展局總幹事程鼎一預料在今年底離任，結束逾5年的任期。旅發局展開全球招聘，包括在其網頁及職場社交平台領英（LinkedIn）刊登招聘總幹事廣告，並列出4大候選條件，其中特別提到優秀的人際關係技巧、影響力及具外交手腕的領導才能亦為職位不可或缺的關鍵素質。

須擁跨國企業領導經驗 旅發局總幹事候選人的條件，還包括應具備對香港及國際旅遊業動態及相關產業生態系統的深厚認識與理解；須擁有於跨國企業擔任具損益責任高層管理職位的豐富領導經驗；須展現出卓越的市場觸覺、跨文化敏感度，以及在策略規劃、變革管理、業績提升、制訂以客為本的創新營銷策略及風險管理方面的豐富經驗。

招聘廣告又列出，總幹事一職須向旅發局主席及全體成員匯報，負責制訂香港作為旅遊首選目的地的長遠願景與策略，並確立旅發局於實現該願景的角色；亦需具備策略思維與創意能力，持續提出方案以提升香港的形象，並推廣香港作為提供多元化體驗的首選旅遊目的地。旅發局歡迎來自不同背景、致力於促進香港旅遊業發展的人申請或提名。