大熊貓龍鳳胎命名 家姐稱加加細佬叫得得

【本報訊】港產大熊貓寶寶終於有名了！海洋公園昨日公布龍鳳胎大熊貓寶寶「家姐」、「細佬」的正式名字，兩隻趣致可愛的寶寶分別被命名為「加加」和「得得」，「家姐」名為「加加」，意有「加油打氣」、家庭幸福意思；「細佬」則叫「得得」，意指香港事事都得。兩隻大熊貓寶寶昨日起亦會搬新居，遷往「大熊貓之旅」的高地區域，希望更富挑戰性及啟發性的新環境，將有助牠們繼續鍛煉各種技能。

搬至高地區域 毋須隔玻璃探望 兩隻大熊貓寶寶的名字經過千挑萬選，海洋公園公司主席龐建貽表示，今次命名活動收到35,700份建議，過程令人鼓舞。他又感謝各界的關注，指現時兩隻寶寶體重已逾21公斤。談到孖B的新名字，海洋公園解釋，加加的粵語和普通話發音是「家」和「嘉」同音，有家的元素，評審團認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。

而得得的名字則是粵語和普通話「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德，且香港「事事都得」。至於港人叫了多月的「家姐」和「細佬」暱稱，將會被保留作為乳名。已搬至「高地區域」的加加和得得，與媽媽能夠更好互動，上址有不少高地、大樹、爬坡，可以讓兩隻寶寶盡情玩耍，市民也不用再隔住玻璃觀看。訪客稍後可在展館內新設置的加加和得得名牌前，與可愛的龍鳳胎打卡。

為紀念首對大熊貓寶寶龍鳳胎於香港誕生，政府亦送贈分別印有龍鳳胎寶寶正式名字之兩張出生紀念狀予海洋公園，出生紀念狀將於「大熊貓之旅」展出。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨主持名字公布儀式，她指擔任局長5個多月內第3次來海洋公園，在大熊貓寶寶9個多月揭曉牠們的正式名字，令人十分期待。她又稱以前曾自費試做大熊貓的飼養員，時至今日仍記得當日照顧大熊貓「安安」的點滴，本港多隻大熊貓打破多項紀錄，市民亦見證住大熊貓寶寶的成長，希望市民能繼續關注和常來海洋公園探訪大熊貓，支持保育工作。