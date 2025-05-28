屯門公路爆水管拖累 逾20屋苑通宵停食水

封路車流亦遭殃 搶修冀今清晨復常 屯門公路本周一晚有地底食水管爆裂，現場部分行車線需封閉，逾20條巴士路線需要改道，導致公路往元朗方向交通受阻，上班及下班繁忙時均大擠塞，出現長長車龍。水務署即時圍封現場作檢測和維修，屯門區超過20個屋苑食水供應受影響，十多條街道也暫停沖廁水。因此，水務署安排8部水車及120個水箱向受影響居民供水，同時進行通宵搶修，爭取今早恢復供水及在上班繁忙時段前重開受影響路段。

本周一晚上11時許，屯門公路往元朗方向近港鐵兆康站有地底水管爆裂，有水滲出形成一個水坑。警員到場封閉右一及右二線，水務署工程人員經探查後，證實涉事水管為一條直徑900毫米的食水主幹管。

九巴龍運逾20線受影響 署方工程團隊確認涉事水管的漏點在屯門公路慢線下，於昨日下午4時展開臨時道路恢復工程，並於傍晚6時前重開中線及快線。在晚上8時交通繁忙時段高峰後，工程團隊暫時封閉慢線，並在晚上9時暫時封閉中線，以進行食水主幹管的維修工程。運輸署呼籲，受爆水管封路影響，由市區前往元朗一帶的駕駛人士可考慮改用大欖隧道，市民留意九巴及龍運巴士途經屯門公路的逾20條路線服務會受影響，請考慮使用港鐵服務。此外，昨日下午4時至晚上8時，龍運路線A36及A37往元朗及天水圍方向的班次改經大欖隧道，A36的紅橋站及A36及A37的屯門赤鱲角隧道轉車站也臨時取消。

8水車120水箱解燃眉急 此外，為配合緊急維修水管工程，水務署預計於昨晚11時起，需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇的食水供應。部分樓宇備有水缸，所以仍能維持供水一段時間，實際停水時間視乎樓宇水缸原有的儲水。署方亦已與區內醫院聯繫，派出水車注水給受影響醫院的水缸，確保供水不受影響。

水務署已就有關停水安排，昨晚安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。另外，屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已經暫停。水務署工程團隊正全力進行搶修，以爭取在今日清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。署方正密切跟進相關工程進展，並會於稍後提供更新，對是次事故帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。