易咀嚼輕盈 長者菜式獲百餐廳響應

【本報訊】當局促進銀髮經濟的一項大招是營造符合中高齡人士的消費生態，工作組提出19項措施涉及3大範疇，包括長者折扣優惠、符合中高齡人士的食品、商品及樂齡科技，例如有100家餐廳會推出長者菜式，亦會推出樂齡產品「銀色Q嘜」的優質產品認證，期望能夠推動銀髮消費，以及產業發展。

港府認為，長者生活狀況及需求與一般人有別，他們對飲食、衞生及健康護理等方面有龐大消費潛力。政府聯同餐飲業在今年第3季推出「老友記‧食好啲」，料有100家餐廳響應，長者可獲免費餐飲、專屬時段優惠，亦有較健康及易咀嚼的菜式，以及提供分量輕盈或分切小塊款式的餐單；政府又鼓勵業界製造相類似餐點的預先包裝食品，在超級市場等零售店出售。

支援初企開發樂齡科技 香港Q嘜優質產品計劃將專為樂齡產品增設「銀色Q嘜」，促進樂齡產品認受和銷售。香港工業總會正研究相關產品的檢測標準及認證流程。發展局亦會在短期推出長者友善樓宇設計自願認證。政府今年底前亦會將本地化吞嚥障礙標準「照護食」納入大灣區標準，並鼓勵食肆和食品生產商採用。當局亦會支援初創企業開發樂齡科技；協助樂齡科技研發成果轉化和商品化；社署拓展樂齡科技的應用等，甚至在簡約公屋向長者住戶提供智能機械人服務等。

經濟學者李兆波認為相關措施未見新意，予人「舊酒新瓶」觀感，措施中較有亮點的應是長者菜式，因內地部分食店能提供半份餐點，希望香港能倣效，切合長者吃得少的需要。李兆波另建議當局多舉辦針對長者的文娛活動，例如懷舊音樂會等，吸引長者出門。