致命意外因疏忽 草菅人命應重罰

本港致命工業意外頻生，當中涉及棚架的更時有所聞。2024年，牛池灣彩雲邨多層停車場準備搭建棚架，當中一名39歲姓陳工人由停車場7樓爬出外牆，擬安裝用作支撐棚架的「狗臂架」時，懷疑安全繩的安全金屬扣爆開，陳男猝不及防從7樓飛墮而下，恰巧飛墮在貨車上的棚竹及鐵架，疑因此卸去大部分撞擊力，經救治後情況危殆。另一宗棚架工業意外，發生於本月6日的粉嶺安全街一個地盤，當時正進行外牆棚架工程，一名62歲姓唐男工，失足跌落兩幢大廈之間天井，送院搶救後不治。

立法會人力事務委員會昨日討論2024年香港職安健狀況分析，以及政府就申訴專員公署公布對建造業職安健監管的主動調查報告的跟進。當局指去年共發生28宗工作致命個案。文件指在過去10年，職業傷亡個案由2015年的35,852宗，下降20.2%至2024年的28,612宗，工業意外數字則由10年前的11,497宗，下降35.9%至2024年的7,371宗。換言之，職業傷亡及工業意外過去10年均有下降。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢指出，現時有使用「智慧工地」系統、小型無人機、電子口供等科技，如工地需要諮詢會提供服務。對於申訴專員公署今年4月發表的調查報告，他指有採取持續更新工作守則和指引，使用更多資訊科技，在不同媒體加強宣傳等措施。當局借助資訊科技及使用「智慧工地」系統，也許是工業意外傷亡減少的原因。

不過，有議員指早前有專業人士就棚架等高風險作業，「未檢查就預簽確認安全」，批評有關做法是「蓄意隱瞞」、「離晒大譜」。議員認為做法會直接影響勞工生命安全，「草菅人命、毫無血性、天理不容」，指過往案例只罰款7,000元，應增加至監禁5至10年、永久除牌，終身不能再從事相關行業。事實上，立法會2023年通過修訂《職安健條例》，最高罰款由50萬元增至1,000萬元。惟社會上一直有聲音指，法庭對工業致命意外罰款往往只是數千元，最多亦不過幾萬元，阻嚇力恐怕不足。然而，涉3宗嚴重地盤事故導致5名工人死亡的「精進建築」，最近被發展局釘牌，6月20日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程，這對「草菅人命」的建築公司不啻是一記重拳，更有警惕作用：原來「離晒大譜」、不負責任的行為是會被拒續牌的！

馮浩賢認同「亂寫報告」的行徑「天理不容」，現時需要由法庭判罰，若認為太低會向律政司申請覆核。他指假如情節嚴重，其他部門亦會控告，例如「誤殺」。此外，亦有議員關注，現時有標書工業安全排最尾、價錢排第一照樣中標，關注未來能否「一票否決」機制。發展局首席助理秘書長（工務）林達明表示，會加強監察及規管「認可名冊」內承建商的安全表現，如發生嚴重事故會被即時停止投標資格。

工業意外一宗也嫌多，期望各方加強溝通、認真執行有關安全條例，切不可以「草菅人命」、「蓄意隱瞞」，過去的慘痛經驗足以為戒！而工人本身更要有安全意識，開工時做足安全措施，小心觀察周邊環境，不可心存僥倖，當記「小心駛得萬年船」。