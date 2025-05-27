撥亂反正：再談種族滅絕指控

再談談美國總統特朗普與南非總統拉馬福薩在白宮橢圓形辦公室的會面。特氏聲稱南非政府對當地白人實施種族滅絕，事實證明大部分指控都是子虛烏有，白宮甚至連所謂的白人亂葬崗的圖片都搞錯。平心而論，南非現政府的部分政策確實是針對或者不利國內白人，但主要原因並非他們的膚色，而是因為他們一般都有錢有地，因此較多受到徵稅和收地政策影響，在經濟不景氣下，富人更容易因財惹禍，成為窮人與犯罪分子打主意的對象，而這些大多都是黑人。

被美西方「老屈」進行種族滅絕的，南非並非第一個。較近的有中國，先後被指在新疆、西藏及內蒙實施種族滅絕。中國政府要求維吾爾族、藏族和蒙古族人識漢字，講普通話，進入主流學校或工廠、農場與漢族人一起生活，主要目的是扶貧、反恐和促進種族共融，但美西方卻認為這是企圖消滅這些少數民族的文化，等同種族滅絕。

這也難怪，當年美國、加拿大和澳洲等曾以同一理由，將原住民的家庭和社區拆散，強迫他們穿西服和信奉基督教，將其子女送到教會或白人家庭中肆意奴役、虐待，甚至性侵。不少白人因而認為中國人也在做相同的事，以小人之心度君子之腹。

另一例子是90年代的波黑戰爭和科索沃戰爭，美西方先後指控克羅地亞和塞爾維亞方進行種族滅絕，事實是參戰各方都有大量平民死傷，但總之並非親美的一方就是犯了戰爭罪行，讓美國為首的北約出師有名，可以肆意進行轟炸及制裁。

至於最真實、殘酷、大規模和仍在進行中的種族滅絕，眾所周知是發生在加薩，相關圖片足以貼滿整個白宮。當中以色列是主犯，美國是幫兇，南非政府正是因為道出了這個事實真相，而遭特朗普針對。