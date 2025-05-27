自成一家：政治亂局 根源難治

南韓將於下周二舉行總統選舉，李在明作為最大在野黨共同民主黨的候選人，在最新民調中持續領跑。至於執政的國民力量黨，早前一度因為候選人提名問題而陷入分裂，最後推出的候選人金文洙雖然在短時間內成功組建團隊，但在觀感上已經輸了一大截。奇怪的是，縱使國民力量黨內訌削弱了保守派陣營的凝聚力，金文洙依然有三成多的支持率，甚至和李在明的差距逐漸縮窄。這個現象亦再次揭示南韓民眾的政治分化非常嚴重，但求立場，不問是非。

在許多國家，不同年齡層的政治傾向皆有顯著的差異。年長群體一般傾向支持保守派，關注國家安全和經濟穩定，年輕世代則普遍支持改革，更關注社會公義。不過南韓社會除了這些分歧，在外交方面尤其是對北韓和對美態度亦存在極大分歧。進步派例如共同民主黨主張與北韓對話，並尋求在中美之間保持平衡。保守派如國民力量黨則強調對北韓強硬，並傾向親美親日的外交路線。南韓進步派與保守派的外交政策南轅北轍，以致雙方一直無法為國家利益實現團結，甚至水火不容。

因之故，南韓總統卸任後往往遭到司法調查，政黨輪替後不時對前任政府進行清算。遭罷免總統一職的尹錫悅，最初的行動在保守派內部不受歡迎，可是很快又成為該陣營支持者心目中的英雄，就是因為這個緣故。因為他無形中成為了保守派抵抗進步派的堡壘。一個地方的民主要成熟發展，政府除了不能被軍隊干預，也不能給強大的外部勢力牽制。南韓身處朝鮮半島，周邊強國林立，中美日俄都想向它施加影響力，以致南韓政黨很難團結一致。這個地緣政治局面一日不改變，無論誰上台接替尹錫悅，南韓政壇都會繼續亂下去。