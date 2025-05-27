龍吟虎嘯：美被拆解大勢去矣

美國總統特朗普在西點軍校講話的同時刻，副總統萬斯在馬里蘭州美國海軍官校也發表講話，發出的「軍事叫囂」比特朗普有過之，他點名中國和俄羅斯正對美國全方位軍事挑戰。

當然，他也比特朗普要「謙虛」一些，坦言「美國不再無敵」，坦言二戰後美國一度主宰全球空域、海洋、太空、網絡空間的黃金時代已經不復存在，坦言「我們停止生產汽車、電腦，甚至武器與軍艦，把硬實力換成了軟實力」，令美國失去了無可匹敵的超級強權。萬斯表示，為了應對中俄等對手的崛起，美國正加大國防創新投資、獎勵冒險精神、簡化武器採購流程，應對新世紀的戰略需求。

從特朗普和萬斯的軍校講話來看，都在把美國軍事力量的衰落，當成美國霸權受到外國挑戰的主要原因。他們的這個判斷，是符合實際情況的，這也說明美國軍事力量一直是美國霸權和「超強大國」的支柱。這個支柱依靠3條，一是美國超強，不斷創新的科技落地的轉化能力；二是美國工業生產特別是製造業的深厚基礎和能力；三是美國軍工體系投資運作，提供「研發、製造、市場、財務」循環促進的能力。這些形成了美國軍事、軍工、武器的硬實力！

二戰後、冷戰中，面對另一超級大國蘇聯的挑戰，美國曾全力發展軍事「硬實力」與蘇聯競爭、對抗，並打垮蘇聯，然而效果不彰，「只能是最佳結果或同歸於盡或永久對峙」。後來美國政客發現，用「和平演變」可達不戰而屈人之兵、顛覆政權的效果。果然，不費一槍一彈幹掉了蘇聯帝國！至此，他們認為軍備競爭和制度演變「歷史終結」。

隨着金融資本取代產業資本，主導了全球化和分工，美國經濟結構也發生變化，最具基礎性的製造業離開本土，轉移他國，拆解了美國的科技、製造業、軍工體系，使之逐漸衰弱。這時中國崛起，美國想再追，大勢去矣！