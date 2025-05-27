坦言集：不能攻伊朗

假若以色列一意孤行要攻佔加薩，驅逐巴勒斯坦人，歐美及國際社會能作甚麼呢？特朗普依靠猶太勢力支持，即使在政策上不聽從猶太勢力的主張，卻不敢公然背叛，阻止內塔尼亞胡的加薩行動。始終要提供資助，提供軍援，用美軍電子戰設備防衞以色列的防線，且在以色列陷入危機之時，伸出援手，包括軍力救援。美國已被猶太勢力騎劫，變成生死與共。美國無論誰當權，都沒法坐視以色列亡國。

有美國的強勢支援，以色列是有恃無恐，攻無不勝。美以合力，似乎國際上沒有力量可以與之抗衡，尤其是國際反對美以的勢力並不團結，一盤散沙，各懷鬼胎。現時反美反以勢力勝於過往，但中俄猶豫，其他阿拉伯及伊斯蘭教國家也沒有決心，以色列在美國支持下，陰謀必然得逞。結果便如歷次中東戰爭，以色列戰勝並侵佔更多的土地。加薩與西岸佔領區會變成以色列新殖民者土地，黎巴嫩成為以色列屬地，一如敍利亞南部，大以色列計劃又進一步落實。

要阻止以色列的勝利，就只有以色列的野心。若它攻擊伊朗，企圖消滅伊朗的核武計劃，將會觸發伊朗及所屬地方武裝的全力反抗。因為消滅伊朗核武計劃等於要伊朗亡國。即使以色列不佔據伊朗，伊朗內部亦會因此分裂，一如美國打伊拉克之後的發展。

若伊朗戰敗，代表1979年宗教革命失敗，聖戰的呼聲更大。伊朗的軍力會全部轉為恐怖主義勢力，與地方武裝合作，全力攻擊以色列、美國及它們的支持者，中東便陷於大亂。美國與以色列有力把伊朗政權推翻，卻無力穩定局面，以國可退回佔領的巴勒斯坦、黎巴嫩和敍利亞南部，實行白色恐怖統治，困守自衞，其餘中東各地便是戰亂。遜尼派的恐怖主義組織，如伊斯蘭國將復起爭雄。由伊朗亂局，演變成伊拉克以至蔓延到海灣諸國，也門胡塞武裝會北上參戰。對美國來說，或許便是撤退，歐盟亦束手無策不敢介入。

中東一亂，國際能源供應受打擊，會帶來更大的經濟衝擊。伊朗亂、阿富汗與巴基斯坦也難以安定。從巴基斯坦以西直到地中海，中東便陷於火海之中。面對這樣的動亂，也必然面對反以反美勢力的膨脹，以色列可以安穩嗎？潘朵拉盒子一旦打開，誰能收復？伊朗不能亂，亂則禍延中東，包括以色列。