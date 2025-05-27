搜住所檢可卡因 拘毒男

【本報訊】黃大仙區警員根據線報及經深入調查後，於前晚約11時半，突擊搜查慈雲山蒲英里一個住宅單位，檢獲約13克懷疑可卡因，市值約一萬元。警員經初步調查，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名41歲本地男子，他現正被扣留調查。