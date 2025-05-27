Tesla青葵公路追撞 鐵騎士四肢背部受創

出事未停定推過鄰線 網民斥「謀殺」 葵涌青葵公路前晚發生追撞車禍，一輛Tesla電動車於行駛途中，追撞前面的電單車，導致鐵騎士人仰車翻，身體多處擦傷流血，需送瑪嘉烈醫院救治。有「車Cam」拍下意外經過，有網民直斥電動車司機「謀殺」及「好×黐線」，有人則質疑「唔係嘛，開晒高燈都睇唔到前面有部電單車」和「開咗個自動駕駛，個人就自動瞓着」。另外，紅磡一輛私家車掉頭時意外撞翻一輛電單車，南亞裔鐵騎士腰傷送院。

前晚近10時，一輛電單車沿青葵公路往九龍方向、駛至葵涌3號貨櫃碼頭對開時，切線期間遭一輛白色Tesla電動車追撞，電單車即時翻側，鐵騎士受傷浴血，途經司機見狀隨即報案求助。有「車Cam」拍下意外一刻，顯示Tesla沿公路中線行駛，期間突然追撞前方電單車，令鐵騎士當場人仰車翻，但Tesla仍未停下，再把電單車推過右線。

救護員接報到場，發現姓劉（29歲）男鐵騎士四肢及背部多處擦傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。姓陳（59歲）Tesla電動車男司機則無受傷，在場協助調查。受意外影響，青葵公路往九龍方向近瑪嘉烈醫院的部分行車線一度封閉。

網民看過有關「車Cam」片後議論紛紛，有人質疑電動車司機駕駛態度，「唔係嘛，開晒高燈都睇唔到前面有部電單車」、「開咗個自動駕駛，個人就自動瞓着」、「係咪自動駕駛壞咗」；另有人批評司機「謀殺」、「識快唔識停」及「好×黐線」等。

座駕掉頭互撼 南亞鐵騎士腰痛 此外，昨日上午約11時半，一輛私家車沿馬頭圍道北行左線駛至近鶴園街交界，司機懷疑未有留意交通情況扭軚掉頭。

豈料，一輛電單車剛巧沿馬頭圍道南行右線馳至，結果私家車懷疑收掣不及撞向電單車，導致39歲南亞裔鐵騎士人仰車翻，他倒地報稱腰痛。

私家車姓洪（49歲）男司機沒有受傷，連忙停車報案。救護車接報到場，將受傷鐵騎士送往伊利沙伯醫院治理。執法部門經調查後，案件列作「交通意外有人受傷」跟進。