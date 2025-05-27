夫無申報業權被收公屋 泰女華僑入稟高院覆核

【本報訊】一名泰國女華僑於上周五（23日）入稟高院提司法覆核，指政府於去年發現其丈夫在1984年至1998年間，曾與二伯娘各持同一住宅物業的一半業權，房委會其後要求收回單位。女華僑向委員會上訴失敗，遂入稟要求撤銷交還單位的決定，指丈夫患認知障礙症，而且「學歷低」、「法律和城市生活知識甚少」，無意圖以虛假陳述獲取公屋資格。

申請人是蔡明珠。建議答辯人是香港房屋委員會及上訴委員會（房屋）。蔡在自行撰寫的申請書指，她生於1960年，是泰國華僑；丈夫姓曾，1953年生於廣東，因家境貧寒，僅完成中一學歷，並於1976年來港。兩人於1987年在港結婚，誕下3名子女。一家五口於1991年獲編配沙田廣源邨一單位。2024年9月，房署發現1984年至1998年間，蔡的丈夫與二伯娘聯名持有一個九龍住宅單位的一半業權，翌月房委會要求交還公屋。

蔡指，丈夫患認知障礙症，未能理解房委會的指控及理據，亦未能將事件的來龍去脈告知家人。同年10月23日，蔡的女兒請求房委會延遲發出遷出通知書，指所有家庭成員均不知道事件。

惟直至10月31日，房委會仍向蔡的丈夫發出遷出通知書，將於11月30日終止租約。蔡的女兒提上訴，於今年初被駁回。

稱認障夫無意圖虛假陳述 蔡遂提出司法覆核，指上訴委員會未能給出充分理由，拒絕接受她的丈夫之所以未申報，是因為丈夫學歷低，「法律和城市生活知識甚少」，及主觀認為自己並非業主，而真誠相信已如實申報，並無意圖以虛假陳述獲取公屋資格。蔡要求法庭撤銷房委會發出的遷出通知書，及上訴委員會的決定，將案件發還該委員會重新考慮，同時要求法庭裁定申請公屋的限制屬違憲。案件編號：HCAL 1204/2025