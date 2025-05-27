性侵案 女童稱睡覺時被摸下體

被告李錦輝

【本報訊】一名女童在8歲至10歲期間，疑先後遭母親兩任男友性侵。其中一人涉8度非禮女童，另一人則與女童4度非法性交。女童母親另被指要求女兒及其補習老師隱瞞性侵一事。涉案兩名男子分別否認4項非法性交及8項非禮罪，女童母親則否認妨礙司法公正罪，案件昨在高院續審。庭上播放女童跟警員進行的錄影會面，女童稱母親的其中一名男友不時趁她睡覺時，伸手入她褲內摸她下體，她覺得「好驚」、「好奇怪」。

「好驚 好奇怪」 3名被告分別是全志明（現年53歲），他持雙程證來港；李錦輝（71歲）及匿名女被告「N.D.」（49歲）。當中全被控於2019年9月1日至12月31日期間，4次在大埔大光里寶豐樓一單位與女童Ｘ非法性交。李則被控於2017年，在粉嶺昌盛苑及大埔某單位共8度非禮Ｘ。至於Ｘ的母親、被告「N.D.」，則被控於或約於2023年4月1日妨礙司法公正，包括要求一名蔡姓女子不要向警方舉報全志明性虐待Ｘ。

Ｘ在錄影會面片段稱，當她讀小二時的一個下午，母親帶她到其李姓男友位於粉嶺昌盛苑的住所，然後母親便離開。Ｘ之後午睡，她合上眼，但沒睡着。此時，李把她的褲及內褲扯低，輕輕上下摸她的下體。她覺得「好驚」、「好奇怪」。約5分鐘後，她「郁了一郁」，感覺到李很慌張，「即刻扯番條褲上嚟」。事後李「扮無嘢」，如常叫她起床。

Ｘ續說，同年暑假，當父親離港期間，李收工後到她位於大埔的住所，她的母親及胞妹在場，Ｘ獨自睡在細房。她憶述，李曾經連續5晚入細房非禮她，5次事件經過均大同小異，李會摸黑把手伸入她的褲內，摸她的下體。她當時不明白李在做甚麼，現在回想，始知屬於非禮。案件編號：HCCC 297/2024