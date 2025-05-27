認酒駕鐵騎自炒 男警准保6‧9判刑

入職12年的男警，於去年10月駕駛電單車沿屯門元朗公路行駛期間，電單車懷疑失控翻側，男警受傷。警員其後接報到場，發現該涉事男警身有酒氣，測試後發現他的血液酒精濃度懷疑超標。男警其後被控酒後駕駛罪，案件昨在粉嶺裁判法院再提堂。被告承認控罪，並於求情指當晚知道女友在家中跌倒，情急之下才在酒後駕車探望。裁判官准許被告保釋至6月9日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。

34歲被告繆益倫，控罪書上沒有報稱職業。據辯方指，被告於2013年加入警隊，月入約4萬多元，現時已被停職。

候索社服令報告 不得離港 辯方指被告沒有飲酒習慣，平時只會在社交場合飲酒。案發當天被告到友人家飲了好多啤酒，期間收到女友來電，得知女友在位於元朗的住所洗手間跌倒，他在情急下駕駛電單車前赴探視，結果發生今次事件。被告知道沒有嚴重受傷只屬「好好彩」，之後亦有參與戒酒計劃。

辯方希望法庭處以罰款或以社服令處理。裁判官聽罷陳詞後，接納辯方先索取報告的建議，把案件押後至6月9日判刑，期間為被告索取社服令報告，被告續准以5,000元現金保釋，但不得離港。

被告被控一項「在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪。控罪指他於2024年10月11日，在新界元朗元朗公路近里程47.1（A）在道路上駕駛一輛電單車，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有97毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度。案情指，當晚交通流量低、視野清晰，被告駕駛電單車沿元朗公路往上水方向行駛，駛至案發地點時發生交通意外，被告跌在地上。警員到場調查後，揭發他的血液中之酒精比例超過訂明限度。案件編號：FLCC 642/2025