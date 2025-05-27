亞洲醫療論壇 籲全球協作應對挑戰

【本報訊】由香港貿易發展局策動的「國際醫療健康周」昨日揭幕，旗艦活動之一、一連兩日的第5屆「亞洲醫療健康高峰論壇」（ASGH）於昨日起一連兩日，假灣仔會議展覽中心舉行，今年主題為「全球協作，共創未來」，有超過80位世界各地醫療領袖與專家，共同探討影響全球醫療健康的議題。貿發局主席林建岳表示，現時全球的醫療領域正面對多項挑戰，包括下一波傳染病大流行、人口老化，以及健康公平等議題，需要全球共同關注及協作，以保障各地社群的福祉。

同時，世界衞生組織總幹事譚德塞亦於論壇中透過視像致詞，指今年論壇的主題，正貼合全球公共衞生方面的挑戰。他又提到，世衞近日通過談判歷時3年半的《大流行協定》，體現全球衞生領域的國際合作精神，呼籲各地共同努力，建立更健康、更安全、更公平的世界。

應用AI時需符倫理標準 此外，香港大學副校長兼李嘉誠醫學院院長劉澤星亦應邀出席論壇。他強調，AI（人工智能）正在改變世界，尤其在醫學科研、教學及醫療服務方面。由提升診斷準確性，到個性化治療方案，再到提升醫療效率，大大提升醫療水平，亦有助減輕醫療系統的負擔。不過他亦強調，必須在技術創新與倫理之間取得平衡，包括確保應用AI時，符合醫療倫理標準，並真正造福患者。