離任消委會 黃鳳嫺：無關農夫山泉事件

【本報訊】外界對黃鳳嫺離任消委會總幹事感到意外。她昨在一個電台節目中指出，自己身體一直健康，在任12年只放過少於10日病假，但今年2月起生病兩次，更失聲一周，這些「小徵兆」令她重新思考自己的人生，覺得是時候要「抖吓」，她又強調離任決定與農夫山泉事件絕對無關。

黃鳳嫺於本月初離任。實際上，今年1月被問及是否離任時，她曾回應說：「你又覺得我真係會離任？」她今早解釋，當時正在考慮，但經過思考後下了另一決定。她透露曾想過在完成消委會50周年活動後離任，但工作忙碌作罷，認為現時是好的時機交接，形容是「圓滿嘅完結」。她亦強調離任決定與農夫山泉事件絕對無關，稱當時消委會出錯要糾正，與其他事件的處理方法一致。

對於消委會多年來關注預繳式消費，但至今仍未立法，她指現時的「掙扎」在於疫後經商環境艱難，是否仍然要向商界增加新的法例要求，故最期望市場可以自行改善行為，又強調冷靜期對消費者並非百分之百的保障，消費者自己本身亦要有警覺性及理性。

回顧過去，她用「感恩」作總結，形容自己很感恩可在消委會工作，亦獲得同事及持份者支持，可以迎難而上面對挑戰及「守得住間舖」，其中最難忘是關於醫學美容的報告和「牛丸無牛」的丸類檢測，笑言測試很難做，亦要與實驗室商討很久，考慮清楚研究方法是否合理清晰。

冀會方增資源教育消費者 被問及任內是否有任何「遺憾」，她稱不會用「遺憾」二字，認為政策倡議需要天時地利人和，但期望日後消委會有更多資源做消費者教育工作。

談及未來有何計劃時，她指甫離任已報名參加一個一直很有興趣的氣功班，並計劃漫遊香港，亦會走訪各區尋找美食，當休息夠會再重新規劃工作，期望可繼續服務市民。她又透露有人建議她寫書，笑言亦希望可以「開咪」做主持，訪問其他人。