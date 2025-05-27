生產力局年收近10億 政府資助減至20%

【本報訊】香港生產力促進局公布2024/25年度未經審核收入為9.73億元，按年上升17%，鑑於生產力局收入增加，政府資助比例按年減少至20%。生產力局總裁畢堅文表示，收入增加證明業界、中小企和政府對生產力局的信賴，局方亦在很多服務領域方面加大力度，形容成績亮麗。

於大灣區撐逾百企業出海 畢堅文指政府資助和支出比例每年遞減是好事，證明以有限資金增加生產力，生產力局由2018年起，7年內每年收入平均增長13%，證明香港已進入創科時代，需要很多技術支援。他提及收入主要來自向企業提供科技服務，包括協助建立智能生產線，以及來自政府資助等，目前仍未到自負盈虧。局方去年度在大灣區支持逾100個與企業「出海」相關的項目，其中約50%為測試相關，其次為製造、技術開發、業務拓展及可持續發展等。

生產力局主席陳祖恒表示，目前內地企業在出海依然會面臨不少挑戰和痛點，容易「水土不服」，而香港就是重點角色，可以為他們做跳板、「打疫苗」，準備就緒然後再出海。他又指內地與外國做生意的方式都不太一樣，所以國際化的香港，在此情況下責任和角色就變得重大。

他指局方今年4月成立出海服務中心，主要針對製造業和科技企業提供技術支持，如個案尋找海外市場會轉交貿發局，去年已累計幫助企業設立61條智能生產線，部分已經完成，其中有七成是食品和生命健康產品。