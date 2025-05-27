無人機擬放寬重量限制 助擴展低空經濟

加大物流商用 連貨達150公斤可運送 為了追落後，政府近年推動低空經濟發展。近日建議修訂《小型無人機令》（第448G章）及《1995年飛航（香港）令》（第448C章），新增6項修訂，主要修訂包括增設在25公斤至150公斤之間的「丙類」無人機。中國香港無人機總會主席楊景賞昨在電台節目中表示，現時無人機可運送的物資限制在8公斤內，引入「丙類」無人機，可運送10公斤或以上物品，商業用途會更廣闊，包括應用於維修工作的物流、運輸，未來亦有機會用於送外賣或藥物。

楊景賞指25公斤無人機並不等於可以運送同等重量貨物，無人機重量要達到150公斤，才足以運送商用物資。無人機一般可在300呎以下高度操作，商業物流則需300至500呎，但目前飛行高度仍在測試階段，預料當局短期內不會放寬至較高空域。

「丙類」須投保2,000萬元 至於修例建議「丙類」無人機至少須投保1,500萬或2,000萬元，楊指有關投保額已是最低要求，有機會因其他因素包括無人機操控的複雜性、環境及風險再調整。在監管方面，他指需以視距及超視距飛行劃分，透過點到點運送及系統監測無人機飛行航線，現時已有完整系統，未來要透過新法例及牌照，確保無人機在飛行間的監察系統運作。至於開發低空跨境航線，他相信有一定難度，因兩地航空法規不同，涉及安全及兩地認證系統，亦要確保在起飛前已清關。

身兼大灣區低空經濟聯盟顧問的議員陳紹雄歡迎政府修訂小型無人機令，指引入機身連負重最多可達150公斤的「丙類」無人機，雖然是一小步，但對推動低空經濟發展是重要一步。他推測，當局第一步會為沙盒試驗項目放寬無人機重量限制，試驗物流、航拍、地圖監測及公共設施監控，因涉及公眾安全，理解政府態度較謹慎保守，但希望當局參考內地及海外經驗後，可加大力度推進。

新例不放寬超視距飛行 對於當局在新修例中並沒有放寬「超視距飛行」。陳紹雄表示，理解當局做法，因建立無人機空管系統需時，涉及監控航程、預警天氣、鳥群、黑飛及電磁干擾等，不能隨意放寬超視距飛行。