機場二號客運樓 9‧23起分段啟用

【本報訊】經擴建後的香港國際機場二號客運大樓即將落成，並將於今年9月23日起，分階段陸續使用，首個啟用的客運設施為室內旅遊車候車大堂。至於其餘設施亦將陸續搬進大樓，當中包括部分航空公司櫃位。所有會遷入二號客運大樓的設施將於明年3月至7月完成搬遷，並預計大樓約於明年底至2027年啟用客運廊，屆時二號客運大樓亦可提供登機服務。另外，機管局行政總裁張李佳蕙表示，預計今年香港國際機場的全年客運量將達6,600萬人次，並預計二號客運大樓明年可分流約兩成客次。

機場管理局昨向傳媒簡介機場設施，並由剛上任約一個月的行政總裁張李佳蕙及機場運行執行總監姚兆聰等帶領傳媒參觀機場中央控制中心，展示機場日常的運作。

大灣區航空登機櫃位將明年遷入 張李佳蕙亦介紹機場二號客運大樓的最新啟用進展，她稱大樓將於明年3月至4月啟用登機櫃台，料於3月至6月會有10至20間航空公司，先後由一號客運大樓搬遷至二號大樓，當中包括香港快運、大灣區航空及香港航空等。她指由於航空公司要預備人手準備搬遷登機櫃台，故此首階段半年後才啟用登機櫃台服務。

機場二號客運大樓將分階段啟用，其中旅遊車室內候車大堂今年9月23日率先啟用，提供41個上落客位。現時分別位於一號客運大樓和四號停車場的跨境客車及轎車售票櫃位和上客位，以及一號停車場的旅遊車上落客車位，將全部遷往二號客運大樓的旅遊車候車大堂。

二號客運大樓投入服務首年，旅客完成登機手續後，仍要坐無人駕駛列車往一號客運大樓登機，車程約一分鐘，料到2026年底至2027年初，累積一定客量後，才啟用二號客運大樓禁區登機設施，客流量屆時將進一步增長至超過7,000萬人次。她指，屆時機場總客流量最高可達至每年1.2億人次，隨着科技配合，仍有上升空間。