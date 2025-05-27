港鐵將軍澳綫事故停駛 回饋一天半價優惠

系統保養可改善 認真檢討增應變 港鐵將軍澳綫上周四（22日）傍晚放工繁忙時間，受電力供應及信號系統故障影響，全線服務中止近3小時，約5小時後始全面恢復。運輸及物流局局長陳美寶昨日在立法會鐵路事宜小組委員會會議上表示，港鐵就此事故需罰款合共1,920萬元，連同早前工程車事故，港鐵將按機制安排一天「半價乘車日」，為乘客提供半價乘車優惠。港鐵則指，會考慮為當日受影響乘客，透過MTR Mobile應用程式向他們提供積分回贈。

會上有多名議員批評港鐵的服務表現。議員林素蔚形容該宗事故是「無法接受」，加上當日接駁巴士不足，職員指示不清楚，令很多市民混亂發生爭執，批評港鐵只按機制回饋乘客的金額太少，建議將軍澳綫應全線免費3日。

另一議員陳學鋒則指出，港鐵管理層不應將責任推向前線員工，又建議當局訂立機制，因「能力愈大，責任愈大」，將事故與管理層薪酬掛鈎，若每發生重大事故，因應影響服務時間去扣減管理層的薪酬。

需罰款1920萬元 陳美寶表示，就將軍澳綫事故，港鐵需罰款合共1,920萬元，運輸局會繼續督促港鐵於一個月內就有關事故向機電署提交調查報告，對於港鐵近月內數度發生事故，政府表示極度關注，又指接二連三的事故反映港鐵現時的系統維修及保養制度有改善的空間。同時，她要求港鐵加強應用科技、強化預測性檢測及維修能力、詳細審視各鐵路資產的維修保養安排、加強維修人員的培訓、檢視不同系統、設備、部件可能出現的風險，及制訂相應的預防和管控措施。

港鐵則表示，將會認真檢討、提升處理事故的應變能力，包括預告服務修復時間，並引進科技提升營運能力。而港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲解釋指，事故發生時港鐵已迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，即時進行臨時修復，並於當晚10時33分恢復服務，港鐵除按機制設立感謝日回贈乘客，亦計劃會透過MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。