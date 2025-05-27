社區牙科支援推出 共80服務點

【本報訊】本港市民對牙科服務需求殷切，衞生署昨日公布，「社區牙科支援計劃」（計劃）正式推出，增加為有經濟困難的弱勢社群提供獲政府資助的牙科服務，預計可提供現時政府牙科診所牙科街症服務的最少兩倍名額（即每年約4萬人次）。目前有32間非政府組織參與計劃，提供近80個牙科服務點，覆蓋全港18區，參加人士須符合指定條件，每180天可申請接受資助牙科服務一次，包括口腔檢查及拔牙等服務。

符合計劃的人士須滿足多個條件，包括持有香港身份證、已登記加入醫健通，以及是其中一項津貼或受助服務的受惠人或受助者，這些服務包括社署轄下長者生活津貼、長者社區照顧服務券計劃（第二級共同付款級別）的受助者、綜合家居照顧服務（體弱個案）、改善家居及社區照顧服務或家居支援服務的受助者、或醫管局的病人並已獲得醫療費用減免機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）。

如主診註冊牙醫評估後認為情況合適，參加者可獲得指定的資助牙科服務，包括口腔檢查；緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）；X光檢查；補牙或拔牙，以每一顆牙齒為一個「補牙或拔牙配額」。

每隻牙收費$50 最多3顆 在收費方面，每名參加者須就治理每顆牙齒（補牙或拔牙）向非政府組織直接繳付50元行政費，即最多繳付150元（每次最多治理三顆牙齒）。政府會全數資助部分合資格受助人有關行政費，而綜援計劃受助人亦可利用綜援計劃下的牙科治療費用津貼，獲取全面的牙科服務。有興趣和合資格參加計劃的人士，可到衞生署的專題網頁查閱參與計劃的非政府組織牙科診所名單，選擇診所後即可自行聯絡並預約接受服務。