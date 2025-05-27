瑪麗胸痛中心獲授牌 籌備威院設第二間

【本報訊】醫管局昨舉辦研討大會，在開幕禮同時為設於瑪麗醫院的本港首間胸痛中心舉行授牌儀式。瑪麗醫院行政總監李德麗指醫管局正籌備於沙田威爾斯親王醫院建立第二間胸痛中心，預計明年首季可正式啟用綠色通道，期望未來可以建立全港性的胸痛中心網絡，而瑪麗醫院已與國家合作建立國際版的數據中心，下一步希望將胸痛中心的框架推進國際版的標準認證。

緊急「通波仔」 60分鐘完成 瑪麗醫院去年11月啟用的全港首間胸痛中心，近日成功獲得國家認證。該醫院部門主管謝鴻發表示，胸痛中心是按照國家胸痛中心的標準而設立，專門為緊急心臟病患者設有綠色通道，可以優先登記，同步進行檢查包括做心電圖等，以加快治療流程，啟用至今，幾乎所有緊急患者從到院至接受「通波仔」手術，都能在60分鐘內完成。

中國科學院院士、國家胸痛中心專家委員會主席葛均波指出，內地在2013年前心肌梗塞的院內死亡率為10%，現時已獲胸痛中心認證的單位，院內死亡率已降至3.3%；而目前內地已開始建立高級胸痛中心，期望未來可進一步建立行動中心，聚焦「全流程管理」疾病，完善現有單位的防治網絡。

國家胸痛中心專家委員會主任委員霍勇表示，建立胸痛中心是為了改善現有的技術和流程、集中資源，希望日後香港有更多醫院建設胸痛中心，把中港的成功經驗傳遞予更多國家。