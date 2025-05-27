醫管局擬改革架構 優勞多得釐定薪酬

與績效貢獻掛鈎 冀盡快開展研究 政府表明要強化公營醫療服務。醫管局主席范鴻齡昨在研討大會開幕禮上致詞，指醫管局去年底成立管治及架構改革委員會，將會研究多個領域，包括薪酬架構改革，計劃引入「優勞多得」的理念，使薪酬與績效及貢獻更匹配，而委員會亦會對醫管局的財務管理系統進行審查，以確保更高效使用財務資源，包括在不影響服務質量的前提下最大程度節約成本等。他強調會在實際可行的情況下，盡快開展相關研究，期間會保持與管理層和前線員工的溝通。

范鴻齡指醫管局正進行深層次的改革，又形容今年是醫管局的「改革時代」，去年中針對多宗醫療事故，成立的公立醫院管理系統檢討委員會，就加強患者安全、提升醫療管理及組織效能提出的31項建議，下月將會如期實施。公共醫療收費改革將於明年1月1日生效，他強調改革是為加強對有經濟困難患者的支援，同時確保服務效率，改革所產生的額外收入將全數撥入公共醫療系統。

醫管局行政總裁高拔陞亦指醫管局正邁向「智慧醫院2.0」的時代，一直投放資源重塑服務供應模式，臨床管理系統融入資訊科技及人工智能，推動臨床及行政工作流程自動化，例如影像和實驗室結果篩查及報告生成，以及結合先進人工智能驅動語言模型，協助醫生快速搜尋及整合複雜醫療數據，加強臨床決策支援。

迄取錄逾百名非本地培訓護士 對於醫護人手嚴重短缺的問題，高拔陞指醫管局上年度資助逾2,600名員工到不同地方接受培訓，積極在全球招聘非本地培訓的醫生及護士，截至今年3月中，近300名非本地培訓醫生已加入醫管局團隊，較去年增加近一倍；目前已取錄逾100名非本地培訓護士，進一步提升臨床服務能力。

來港出席研討會的國家衞健委副主任曹雪濤致詞時指出，對香港提出兩個期望，包括積極參與全球衞生健康治理，以及深化兩地專業領域的務實合作。他又指要深化兩地專業領域的務實合作，衞健委將深度參與健康中國、健康灣區的建設，進一步探索科創要素跨境便利流動，邀請港澳參與申請國家科技重大專項、高水平人才計劃等，助力國家提升衞生健康領域的新質生產力。