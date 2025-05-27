申撥逾29億 長沙灣體育館擬變聯用大樓

【本報訊】市區重建局早前開展深水埗兼善里/福華街發展項目以及昌華街/長沙灣道發展計劃，當中涉及重建長沙灣體育館。根據最新的立法會文件顯示，政府計劃委託市建局在發展計劃的地盤B興建聯用大樓重置長沙灣體育館的設施，並建議就聯用大樓和相關行車通道工程項目向財務委員會申請約29.18億元，該大樓除提供體育館及康體設施外，亦會包括地區康健中心、醫管局社區健康中心及福利設施等。

樓高17層 設地區康健中心 擬議工程計劃的用地，主要涉及發展計劃地盤B的部分用地，面積約5,300平方米，鄰近港鐵長沙灣站和荔枝角站，計劃興建一座聯用大樓以及一條連接擬建聯用大樓及荔枝角道的行車通道，擬建聯用大樓樓高17層，另有一層地庫停車場。

擬建聯用大樓包括有一所體育館及相關康體設施；由非政府機構營運的一所地區康健中心；醫管局的社區健康中心；福利設施例如安老服務、為智障及殘疾人士提供的支援服務等；政府辦事處；以及附屬設施，包括附屬泊車位、上落客貨區、物業管理處、機房等。

發展局表示，若獲事務委員會支持，將提交擬議工程計劃予立法會工務小組委員會審議，並在獲通過後向財委會申請批准撥款。在獲得財委會批准撥款後，市建局才會批出合約以展開有關工程，預計約在4年半內竣工。