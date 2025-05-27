精進除牌 業界料分包商難成功追款

【本報訊】涉多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」被屋宇署拒續牌申請，下月20日起從「一般建築承建商名冊」中除名，不得再進行建築物條例下任何建築工程。目前精進建築是6個項目的總承建商，包括3個公營房屋項目，被除名後不得再進行當中5個項目，餘下的工務工程雖不受限制，但因工程進度不理想，當局會按機制盡快終止合約。建造業分包商聯會會長伍新華昨日在電台節目表示，除牌對總承建商是最高處罰，近於「終極判決」，不能續牌等於不能做生意。

伍續稱，事件涉及數目龐大的分包商，有分包商被欠款以千萬元計，當中除了現有工程，亦包括向精進提供服務十多年，工程完結但未結算的尾數或後加帳等。涉事公司營運時間餘下不足一個月，能成功追討欠款並不樂觀。

倡新承建商沿用 保工程進度 伍又稱，政府考慮安排新承建商入場接手餘下工程，未必會公開招聘，做法可接受。他建議政府要求新承建商盡量沿用原有分包商，以減低分包商損失，對整體工程項目進度及質量控制亦有好處。

立法會議員梁文廣表示，相信安排原有分包商繼續工程可將時間縮短，但因涉及交接文書紀錄等，料公屋輪候時間可能受影響，他期望其他沒有受影響的工程可提早完成，讓房委會可盡早編配單位。