棚紙未驗先簽混帳 促永久除牌遏亂象

罰款幾千質疑判刑輕 議員斥草菅人命 意外一宗也嫌多。立法會人力事務委員會昨討論2024年香港職安健狀況分析，以及政府就申訴專員公署公布對建造業職安健監管的主動調查報告的跟進。當局指去年共發生28宗工作致命個案。有議員關注近期早前有專業人士就棚架等高風險作業，「未檢查就預簽棚紙確認安全」，批評是「草菅人命、毫無血性、天理不容」，又認為現時罰則太輕，有案例只罰款7,000元，建議要加重刑罰，例如永久除牌。當局則指若認為罰則太低，會向律政司申請覆核。

當局向立法會提交的文件指，過去10年職業傷亡個案由2015年的35,852宗，下降20.2%至2024年的28,612宗；工業意外數字則由10年前的11,497宗，下降35.9%至2024年的7,371宗。2024年共發生28宗工作致命個案，分別為22宗致命工業意外及6宗致命非工業意外。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢指出，現時有使用「智慧工地」系統、小型無人機、電子口供等科技，如工地需要諮詢會提供服務。對於申訴專員公署今年4月發表的調查報告，他指有採取持續更新工作守則和指引，使用更多資訊科技，在不同媒體加強宣傳等措施。

倘判罰太低 當局稱可申覆核 屋宇署助理署長/機構事務潘玉龍表示，2015至2023年遺留的58宗個案，22宗已轉介承建商紀律委員會聆訊，一宗即將轉介，9宗正資訊律政司意見。他指該署和發展局計劃2026年上半年計劃提交條例草案，修訂《建築物條例》，加強承建商註冊制度、加快紀律研訊及加重罰則。發展局首席助理秘書長（工務）林達明則表示，會加強監察及規管「認可名冊」內承建商的安全表現。

議員田北辰指早前有專業人士就棚架等高風險作業，「未檢查就預簽（棚紙）確認安全」，批評他們是「蓄意隱瞞」、「離晒大譜」。他認為做法會續接影響勞工生命安全，「草菅人命、毫無血性、天理不容」。他認為過往案例只罰款7,000元，應增加至監禁5至10年、永久除牌，終身不能再從事相關行業。

馮浩賢認同「亂寫報告」的行徑「天理不容」，現時需要由法庭判罰，若認為太低會向律政司申請覆核。他指假如情節嚴重，其他部門亦會控告，例如「誤殺」。他說不掌握執法部門如何處理當中虛假文書的情況。

標書只着重價錢 促檢視機制 議員黃國指現時有標書工業安全排最尾、價錢排第一照樣中標，關注未來能否有「一票否決」機制。林達明表示，如承建商未能達致可接受水平則不可投標；如發生嚴重事故會被即時停止投標資格。

另一名議員尚海龍指未來本港亦會引進電工、升降機維修工等勞工，關注如何保障他們職業安全。馮浩賢回應稱，本地勞工及外勞均有相同的安全標準及資歷，因為「意外只會有一種，唔會有兩種」。林達明指有要求申請人使用智慧工地系統，以及承建商須安排安全主任，負責外勞安全措施簡介。