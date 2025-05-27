專家質疑處理失當 應有後備寄宿方案

【本報訊】本港女留學生在澳洲因與寄宿家庭爭執而被遞解出境，令本港各界嘩然。協助該名女生升學的香港教育顧問，在接受外媒訪問時指事件或涉及澳洲當局處理失當，因為在一般情況下都會有緊急寄宿家庭作後備，留學生與寄宿家庭有爭執，會安排換地方轉寄宿家庭，不太可能因為有爭執就立即要求留學生乘飛機離開澳洲。

稱約半數留學生遇寄宿問題 該教育顧問又指出，由於文化差異及生活習慣等，留學生與寄宿家庭發生衝突的情況不時發生，而過去處理的澳洲個案當中，有大約一半的學生曾遇到不同程度的寄宿家庭問題，大部分都可以順利解決，假如問題無法順利處理，則會另覓合適的寄宿家庭。他指，現時當地中介與學校之間未有一套完善的溝通機制，每當發生同類事件，決策權都由對海外留學生不熟悉的行政部門負責，建議澳洲當局就現行安排作出檢討。

根據澳洲當地政策，未滿18歲而又無家人在當地陪伴的學生，均需要入住寄宿家庭，以確保未成年學生有安全適當的住宿和看護安排。18歲以下的國際學生，通常會通過學校指定的寄宿家庭機構尋找寄宿家庭。如果需要更改寄宿家庭，需事先與學校或寄宿家庭溝通，如學生搬進未被批准的寄宿家庭，學生簽證可能會被取消。