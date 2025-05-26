租金津貼又停發 基層生活雪加霜

經濟不景氣，市道仍然低迷，政府財赤高企，開源節流，影響較大的如2,500元學生恒常津貼將取消、公營醫療服務收費明年又大幅調升，基層市民生活百上加斤必矣。房屋署自2021年起向輪候公屋滿3年以上的基層家庭推行的現金津貼試行計劃，由一人的1,300元至6人或以上的3,900元津貼也將於6月30日結束。

有調查結果顯示，在330個受訪基層家庭中，約44%受訪者正領取現金津貼，當中89%指取消現金津貼對生活造成極大影響，包括要節衣縮食、扣減子女學習支出，甚至無法負擔現時租金。社協的調查亦顯示，85%正在領取津貼的受訪者，指津貼有助紓緩壓力，68%受訪者因為有津貼資助，可搬遷至環境較理想的單位。至於領取津貼12個月以上的25名受訪者當中，80%以上指在租屋上有較多選擇，76%更指增加積蓄。

從以上可見，有關計劃的確對基層市民在改善居住環境及生活質素上有所幫助。如今，對政府取消輪候公屋現金津貼，有組織引述板間房戶表示，原先津貼可用作購買食物，以及讓他們搬到不用廚廁共用的單位，「所以如果沒了津貼，她就慘了」。該組織引述另一基層表示，她因為工作緣故手腳都有些僵化，原先打算休息幾個星期，現時不敢停工，要立刻找工作，大有「鬼叫你窮呀！頂硬上喇」的無奈。

社協批評政府沒有優先扶助弱勢及邊緣社群，反其道而行之，使基層生活雪上加霜，要勒緊褲頭過日子。對於如何紓緩基層家庭的負擔，社協要求政府應該延續計劃最少一年，直至簡約公屋供應穩定再檢討。事實上，本港的「執笠潮」近年爆不完，僱主拖欠強積金（MPF）供款已成凶兆。積金局透露，拖欠供款通知書2023年約37萬張，去年更達到約40萬張，「重災區」主要是飲食、建築和零售業。由此可見，近排的執笠潮與僱主欠供MPF遞增格局趨勢脗合。市道欠佳，想找工作自然更加困難。社協認為受地產市道低迷，私營工程量減少等因素拖累，本港建造業最新失業率升至5.7%，基層勞工遭殃，亟待援手，是以社協要求應該延續租金津貼最少一年，亦非全無道理。

社協又指現時現金津貼的餘額仍有約20億元，可將受惠資格與輪候公屋申請時間脫鈎，集中支援低收入的住屋困難群，並因應經濟環境，每年調整津貼金額，以及研究重推「N無津貼」，與現金津貼計劃雙軌並行，支援未能受惠現金津貼的困難戶。本港經濟面對各種不明朗的挑戰，政府理應以「保民生」優先，財赤當前更要精準投放資源，將現金津貼受惠資格與公屋申請時間脫鈎，集中支援低收入、住屋困難的社群，以床位、板間房、劏房、過渡性房屋等基層租戶為對象。

本屆政府提倡精準扶貧，將資源投放到最需要幫助的人身上，包括居於劏房的住戶、單親家庭和長者住戶。如今基層市民面對停發租金津貼，有些捉襟見肘的家庭或個體，霎時間有經濟困難，政府是時候發揮「精準扶貧」精神。民生不是抽象空洞的理念，冀望政府在「保民生」方面多做實事，令基層市民的精神真有「幸福感」。