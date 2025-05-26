自成一家：技術圍堵 再輸一仗

美國商務部早前發布指南，警告「在世界任何地方使用華為昇騰晶片皆違反美國的出口管制」。豈料時隔一日，當局就修改措詞，刪除「世界任何地方」的表述，不過仍然警告業界使用華為晶片存在風險。這個做法是明顯的單邊霸凌，但也揭示美國繼關稅戰被迫向北京妥協之後，在晶片戰同樣有機會落敗。

原因很簡單，過去華府是單方面不容許先進晶片流入中國。現在它繼續限制對華出口的同時，又叫嚷別國不要使用中國晶片，即間接承認中國的晶片愈來愈先進，逐漸追貼美國的技術。實際上，華為、小米十年磨一劍，今年先後發布自己研發的先進晶片，令美國感到威脅。華府表面上仍喊打喊殺，但中國的技術進展已經令美國疲於奔命。兩國已由昔日的一攻一守變為今日的互搶市場。

這場世紀技術之戰，是開放對陣封鎖，但美國的封鎖策略很難成功。因為美國的晶片價格高昂，而且限制多多，很多發展中國家想買也未必能買到。相反，中國晶片技術突飛猛進，又沒有購買限制，美國的長臂管轄再蠻橫，亦不可能禁絕別國購買中國貨。而且，技術應用要在實踐中才能不斷進步，中國本身市場大，又可以與其他友好國家開放市場，技術進步的速度肯定比閉關鎖國的美國要快。長遠而言，美國只會日漸喪失技術優勢。

所以英偉達CEO黃仁勳日前也忍不住炮轟華府，直言美國的對華晶片禁令失敗，只會加速中國晶片企業發展，令美企失去市場。英偉達在中國AI晶片的市場佔有率，已經從4年前的95%跌到今天的50%。黃仁勳看到中國新能源車高歌猛進，特斯拉過去兩年不斷喪失全球市佔率，很明白華府若不改弦易轍，今天的特斯拉就是明天的英偉達。