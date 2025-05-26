冰鑑春秋：特朗普正在孤立美國

儘管法官裁定阻止特朗普政府中止哈佛大學招收外國學生的命令，特朗普卻再對哈佛開火，痛批校內許多學生「連2加2都不會算」，並質疑哈佛錄取標準過低、學生政治立場激進，是「麻煩製造者」。

美國的競爭對手應該很高興，因為特朗普一切激進的舉動，雖然打着「讓美國再次偉大」的旗號，實際上卻正在終結美國的霸權。特朗普對全球開關稅地圖炮，不僅重創了美國的經濟，還讓美國最忠誠的盟友都開始質疑美國，甚至紛紛向中國大陸靠攏。與此同時，特朗普也在國內挑戰過去數十年的價值觀，從自由、開放、進取，轉向單一、封閉與狐疑，這種天天疑心別人在佔自己便宜的心態，讓美國在這個地球上全面收縮，蜷縮起來成為一隻要命的刺蝟。

然而特朗普不明白的是，或許在他的政策執行下，美國對這個世界的付出會大量減少，很多國家不能再像以往靠美國吃飯。但當大家都不依賴美國的時候，也意味着美國對這個世界也不再重要了，一個孤立的美國，不過就是北美洲上的一個島國，世界的未來發展又與他何干？

他嘲笑哈佛高材生「連2加2都不會算」，卻沒想到自己的思維只局限在「2加2」，這個世界不是只有單純的加法，還有加減乘除之外的各種算式。想要把多采多姿的世界用簡單公式來解釋，最後結果就是以偏概全，只能活在自己的同溫層中。

然而特朗普對這個世界還是有着巨大貢獻，他正在裂解冷戰後持續30餘年的美國獨霸狀態，重新讓世界走回多極的軌道，或許「讓美國再次偉大」的真正含意，就是自我毀滅過去主宰世界的美國價值，讓更多元的觀點重新充滿這個地球，人類的下一個進化，就靠着特朗普的反動來達成。