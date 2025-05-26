強詞有理：雖遠必誅

美國濫施長臂管轄，愈來愈霸道。最近針對華為昇騰AI晶片的禁令更是蠻不講理，不僅不准全球任何地方使用，甚至中國企業也不行，可謂赤裸裸的強盜邏輯。可能老美自己也覺得相關禁令太過分，於是改成「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定的華為昇騰晶片的風險」。但不管怎麼改，長臂管轄就是長臂管轄，這次中方不再隱忍，商務部明確指出，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反《中華人民共和國反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。換句話說，誰敢配合美國封殺華為晶片，必將受到中方嚴懲。

有人說這是中國首次在半導體和晶片領域正面硬剛美國長臂管轄霸權，彰顯維護科技自主的堅定決心。事實確是如此，過去面對美國科技打壓，重罰中興也好，封殺華為也罷，中方都選擇息事寧人，沒有正面硬剛。而這次則是直接亮劍警告美國及其幫兇，大有犯強漢者、雖遠必誅的氣勢。畢竟今時不同往日，中國已有足夠實力和底氣，不可能罵不還口、打不還手，關稅戰不讓步，科技戰也不會退縮。老美以為還可以像過去那樣隨便欺凌打壓，顯然錯估形勢。

短短幾年時間，美國就從禁止華為購買晶片，變成禁止華為售賣晶片，不是很諷刺嗎？這反映了一個事實，美國對華為的封鎖已徹底失敗。華為不僅5G技術領先全球，在AI晶片方面也取得重大突破，嚴重威脅美國企業在該領域的壟斷地位。老美企圖切斷全球科技供應鏈，將中國排除在人工智能革命之外，純屬癡心妄想，封鎖來封鎖去，最後只能封死自己。

正如英偉達首席執行官黃仁勳指出，美國政府對中國的晶片出口禁令「注定失敗」，中國擁有全球一半的AI開發者，美國若繼續封鎖，等於把整個市場拱手讓給華為。「如果限制令的目標是確保美國保持領先，那麼按照目前的規定來看，這反而會導致我們失去領先地位」。

作為AI領域的佼佼者，黃仁勳最有發言權，這既是其個人觀點，也反映美國科技界的憂慮。奈何言者諄諄，聽者藐藐，華府政客走火入魔，根本聽不進忠言。表面上中美關稅戰暫時休兵，實際上美方並沒有停止對中方的打壓，從AI晶片到港口機械，再到誣指哈佛大學與中國共產黨協調，老美歇斯底里，恰恰暴露內心慌亂。