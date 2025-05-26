龍吟虎嘯：最焦慮武的不行

美國總統特朗普帶着一股由來已久的怨氣、怒氣和自吹自擂大肆標榜之氣，在西點軍校發表演說，涉及政策範圍非常廣泛。對軍隊問題，特朗普自吹他「重建了美國軍隊」，他從多任美國總統推行「多元化、公平與包容」政策中，救回了美國軍隊。

特朗普說：美國武裝部隊的職責不是舉辦變裝騷，不是改造外國文化，也不是用槍口向全世界所有人傳播民主。特朗普說，前幾屆美國政府讓軍隊受制於形形色色的社會項目和政治主張，卻放任邊境毫無防禦，耗盡我們的武器庫存去打其他國家的戰爭。特朗普說，新時代美國軍隊的核心使命是「粉碎美國的對手，殺死美國的敵人，並以前所未有的方式捍衞我們偉大的美國國旗」。為此，特朗普聲稱，明年將打破歷史紀錄的一萬億美元的軍費開支，10美分都不會減，他還再次把耗資1,750億美元的「金穹」反導系統威力捧上宇宙。

特朗普這個講話，再次暴露了他對美國急速衰落的高度焦慮。在特朗普看來，美國引以為傲的霸權支柱——美國軍隊這些年完全不務正業，未履「核心使命」，幹起了「文化工作」——舉辦變裝騷、改造外國文化、用槍口向全世界傳播民主，這些玩意是美國的「軟實力」部門——情報機構、媒體、教育部門、「非政府機構」幹的勾當，讓軍隊去幹，簡直是「狗拿耗子——多管閒事」。更何況，特朗普的「商人思維」、「錢串子腦袋」，一向看不起「顏色革命」、「傳播民主」這套花狸狐哨的東西，認為只是亂花錢。對此，馬斯克查核下還發現了巨額貪腐，無限爛帳，肥了千千萬萬個「民主自由人權分子」，有這麼一大群數之不盡的「蛆」盡情啃噬，美國怎可能「再次偉大」？

這些年，美國的對外戰略，文的不行，武的不行，特朗普是看出來的。而美國武的漸被超越，軍隊漸弱，特朗普最是焦慮，然而除了亂吹沒有辦法。