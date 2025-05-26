坦言集：堅持取勝

有些人簡單地認為中國已勝了貿易戰，中國出口到4月還是上升，中國經濟還是擴張。他們可不明白貿易戰剛剛開始，重頭戲還未上演。

近日美國威脅對歐盟加徵50%關稅，屬單邊決定。特朗普說歐盟不好好談，實質是無論歐盟怎樣談，只要堅持本身的利益，不向美國屈服，特朗普必然加重關稅，目標不僅針對歐盟，更主要對付中國。他的最終陰謀是，聯合各國同時用高關稅圍堵中國。若美國加上歐盟、加上日韓、加上五眼聯盟，已佔國際市場的一大部分，其餘各國也會附從或為勢所逼加入，中國面對的便是大部分國家對華的貿易堡壘和相隨的制裁、封鎖。

中國可勝美國，但怎樣戰勝G7再加其他國家的龐大勢力呢？特朗普正在用高關稅威脅，來威逼各國加入其反華陣營，中國能用分化來瓦解特朗普的脅迫戰略嗎？倘分化不了，中國的外貿便被壓縮在狹窄空間內，出口不可能升，且跌幅會大。當然因此而減少進口，貿易未必逆差，但單靠國內經濟大循環，是難以抵銷出口大循環的萎縮。而且，美國會用赤裸裸的政治干預來迫使外國減少對華出口和進口。例如航運方面，針對中國船隻的加徵費用，對華為的晶片買家的二級制裁等，實際上是要全面對華貿易封鎖，不再只是貿易戰。是八國聯軍式攻華，或韓戰時聯合國軍合力攻朝鮮，中國怎樣應對呢？

一是趁美國戰略布局未完成，大量對美國和歐盟等增加出口，造成它們對中國產品更大依賴，脫鈎時對其經濟社會傷害更大。中國企業與政府在狂增出口的同時亦安排減產，不迷信美國會讓步，以免增加生產導致減產時的大打擊。因而增產卻不增加生產能力，只是加班加人，需求太大還可加價。

二是開拓一帶一路市場，由中央部委以下，各省各市全力出海一帶一路國家。當然同時要講效益和長期戰略，不胡亂傾銷。一方面政策配合，讓中國內地成為外國購物熱點，開放外國人來華。另方面，跨境電商與出國辦銷售展覽並行。與此同時，把進口從歐美轉移至一帶一路國家，形成經濟大循環，既助它們發展出口和生產，以增中國的進口，也用它們進口替代歐美等，推動中國外貿結構的大調整。香港作為中國的國際大都會，責任非小。

這樣的對策仍然會對內地經濟帶來打擊，但中國要堅持到底，獲取最後勝利。