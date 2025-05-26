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13歲女遭拍不雅片上網
【本報訊】昨日傍晚約6時半，觀塘安田街一名男子報案，指其13歲女兒懷疑被人透過小紅書拍下不雅影片，其後被對方勒索金錢。警員接報經初步調查後，將案件列「勒索」跟進，暫未有人被捕，少女沒有金錢損失。
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