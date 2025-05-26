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16歲仔裸聊被勒索千元
【本報訊】香港仔鴨脷洲徑一名16歲少年，前日傍晚6時許報案，指與「網友」在社交平台聊天時懷疑被拍下不雅影片，其後遭對方勒索1,000元。警員經初步調查，案件列「勒索」，暫未有人被捕，事件中，少年沒有損失。
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