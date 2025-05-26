與女子爭執噴殺蟲水 何伯被拘

【本報訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯（77歲），昨日下午3時許，在屯門港鐵兆康站E出入口，疑因瑣事與一名姓霍（41歲）女子發生爭執。期間，何伯疑取出一支殺蟲水噴向霍女，導致其手部受傷。警員接報到場經調查後，以涉嫌「意圖損害等而施用毒藥等」罪拘捕何伯，女事主則送院治療。

涉意圖損害而施用毒藥罪 從網上片段顯示，一名拍片女子在港鐵站內，向背對鏡頭的何伯及何太叫道「又想攞咩出嚟呀你（何伯）」，期間頭戴黑色鴨舌帽、身穿間條T恤的何伯已從單肩袋中取出一支柱狀物體，而戴上黑超、持長遮的何太則舉起手機拍攝，雙方疑似早有爭拗。

爭執期間一名港鐵職員經過，拍片女子遂向該職員表示，「職員啊，佢唔知想攞啲咩嘢出嚟喎」，並指向何伯及何太方向。惟該名職員似乎未有發現或聽見現場有人發生爭執離去，而何伯則稱「殺蟲水呀，有曱甴啊」。

拍片女子見狀立即質問「係咪啊，係咪噴（殺蟲水）啊，嚟呀」，何伯即將手上的殺蟲水噴嘴打開，並雙手緊握瓶身按下按鍵，一時間向拍片女子方向射出乳白色液體。有網民上傳片段後，留言道「何伯喺兆康站用殺蟲水襲擊我朋友」，同時稱已報案及將之拘捕。

何伯及何太去年在電視節目公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」而成為城中熱話，二人後來索性開直播做網紅，但一直被網民窮追猛打，多次被網民舉報濫用公屋。期間更爆出不少啼笑皆非的事件，其中何太一度在直播中大罵何伯「出街瞓」，直至近日再度傳出離婚。

何氏夫妻去年掀起全城熱話之際，時任房屋署署長羅淑佩曾點名何伯及何太，指根據房署資料，何伯並非公屋住戶，故不能住在公屋，若有舉報指公屋居民擁有內地物業，房署會進行調查。羅更強調，政府並非想公開二人私隱，而是當事人高調在網上、電視公開資料：「高調的個案，若我（們）不去調查，社會也覺得不妥。」