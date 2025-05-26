石澳綑邊行山樂極生悲 菲女失足墮海險死

2同鄉亦被困 直升機再救人 假日行山應該樂趣無窮，惟3名菲律賓籍女子，昨午在石澳海邊作「綑邊」行山時，卻樂極生悲其中一人懷疑失足墮海，同伴見狀大驚報案。政府飛行服務隊直升機奉召到場，把墮海女子救起，她面部及腳部受傷流血，幸好仍然清醒，被送往東區醫院救治。另外，前日西貢有快艇接客往目的地途中，疑引擎故障「死火」漂浮，友人駕艇進行拯救期間，未料該艇亦告無電失去動力，最後兩艇更擱淺，直升機把被困的4人救走。

昨日下午約2時半，3名菲律賓籍女子趁周日放假，結伴到石澳大浪灣道近觀音山海邊進行「綑邊」行山。期間，其中一名39歲菲女懷疑失足，從懸崖上墮落海中載浮載沉，兩名同鄉慌忙致電報案。政府飛行服務隊直升機接報後，飛臨現場上空把女事主救起，她仍然清醒，面部及腳部受傷流血，被送往東區醫院治療。其後直升機飛返現場，亦把被困的兩名同鄉救起送往灣仔停機坪，救護車把二人送律敦治醫院檢查，案件列作「有人意外受傷」處理。

西貢2快艇擱淺 4男女獲救 此外，前日下午時分，一名姓梁（60歲）婦人駕駛一艘8米乘兩米快艇，在西貢碼頭接載兩名姓梁（58歲）及姓黃（70歲）男女到滘西洲遊玩。詎料快艇行駛途中，懷疑引擎發生故障，在牛尾洲對開海面「死火」，即時失去動力在海中漂浮。因此，梁婦致電向一名姓張（46歲）男友人求救，張聞訊後隨即駕駛另一艘6米乘兩米的快艇趕往救援。

可惜，張男找到梁婦擬將其快艇拖返西貢碼頭時，他駕駛的快艇亦疑因沒有電失去動力，結果兩艘快艇只能隨波逐流，最後更因退潮致兩艘快艇均告擱淺。至晚上近9時，張男無奈報案求助，由於快艇擱淺位置水淺，救援船隻也不敢靠近，以免觸礁或擱淺。最後，政府飛行服務隊直升機奉召飛臨現場，把4人救起送屯門醫院，他們經檢查後證實沒有受傷。