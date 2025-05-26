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財困兼情困 男子電錶房燒炭亡

【本報訊】前晚近10時，一名姓沈（33歲）男子，被其朋友發現在屯門富泰邨君泰樓一電錶房內倒臥地上，昏迷不醒，旁邊有兩盆燒過的炭，朋友慌忙報案求助。
救護員到場將昏迷事主送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。
警員於現場檢獲遺書，據悉沈男近日受金錢及感情問題困擾，不排除因此了結餘生。
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