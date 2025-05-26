倘再推垃圾徵費 需切合生活模式

【本報訊】醞釀20年的垃圾徵費去年在爭議聲中暫緩，政府至今未明確表態會否重推，僅指會檢視社會減廢情況。華景山莊屋邨業主委員會主席蕭建輝認為，當局要多解說，令市民不恐懼之餘，亦明白地球資源有限，環保不只是為自己，更是為子孫的幸福着想。屋苑物管則指徵費再推時全社會都要「摸着石頭過河」，當局要思考如何切合市民的生活模式，才能得到社會認同及配合。

物管盼當局交代清楚安排 康業服務高級會所及公關經理陳秀雯表示，該屋苑過往除了做很多減廢回收的活動，亦曾兩次夥拍環保組織試驗垃圾徵費，因此去年初徵費問題鬧得滿城風雨時，住戶的反彈較少，「居民其實好想做，但（當局）要講清楚點做」。她提到居民較擔心如何徵費及扔垃圾安排，因此當時不斷舉行業主會議，商討實踐細節及解答疑難。

陳認為重推垃圾徵費時，政府不能忽略現代人的生活模式，要交代清楚安排。她提到，當時只要先派指定袋，令市民適應新安排，相信能減少阻力，亦要切法緩解前線員工，例如清潔工的壓力。陳又說從物管角度看，「做環保其實很簡單」，只要行為簡單、方便，政策自然水到渠成。