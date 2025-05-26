落手收廚餘製肥 漸令反對者改觀

【本報訊】華景山莊早在12年前已引入廚餘回收，但並不似今時今日一樣送往環保署廚餘廠處理，要在屋苑覓地設置廚餘機製堆肥。可是推行初期收集過程出現蟲害及臭味等多種問題，遇上保安抗拒「你都不知道有多臭！」康業服務高級會所及公關經理陳秀雯指出，當時決定「落水」在辦公室收集廚餘，又落田耕作，身體力行，逐步改變反對者的態度。環團建議政府借鏡，官員應帶頭環保展示決心。

屋苑停車場天台公園旁邊的花圃近年已不再種花，「蛻變」成社區園圃，除租田予住戶種菜，屋苑亦會將收集住戶家中不要、已發芽的薑葱蒜，以及農曆新年後被棄的桔「再種植」，堆肥則用上經處理的廚餘。陳秀雯分享，過去他們亦曾種番薯、南瓜等，收成時即場煨番薯，以香味吸引住戶留意計劃及參與。計劃已推行逾12年，單計過去3年處理逾101噸廚餘，生產40噸堆肥。

不過陳坦言，推動計劃並非一帆風順，由於起初安排在大廈大堂收廚餘，保安員隨即投訴臭味嚴重，又擔心惹老鼠及衞生問題；設備亦不及現時先進，要等待廚餘自然發酵20天，期間會出現果蠅等蟲害，而管理層並無迴避，主動將收集到的廚餘放在辦公室，又落手落腳捉蟲，並思考解決辦法，令其同事逐步改變態度，而相關技術改善及轉移廚餘收集位置後，住戶及員工都認同計劃。

環團籲政府借鏡 帶頭實踐 綠領行動總幹事何漢威認為，推動環保新政策時，難免市民會不理解及不習慣，若當局率先帶頭實踐措施，例如垃圾徵費，令公眾見到政府不是「得個講字」，亦克服了困難，便能增強政策說服力。