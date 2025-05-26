屋苑聯物管超前部署 玻璃樽變身防滑塗層

設資源回收角落 10多載減廢逾10% 垃圾徵費「暫緩」逾一年，政府料在今年中交代政策去向。葵涌有屋苑聯同物業管理公司過去10多載一直「超前部署」，例如自資研發將玻璃樽打碎「變身」防滑塗層鋪設行人路；又引入廚餘機回收製作肥料，再在屋苑覓地作園圃，供住戶善用肥料種菜；亦在活動中心設「以物易物」暨資源回收角落，又舉辦捐贈、漂書等活動推動住戶減廢，成功令垃圾量減少逾10%。他們又說減廢活動開展下，住戶對垃圾徵費的接受程度較高。

葵涌華景山莊依山而建，屋苑四周都是斜路，路上都塗上防滑塗層。不過，這種塗層是由屋苑斥資研發，將日常接觸到的玻璃樽變為鋪路的「綠寶石」。負責屋苑環保項目的康業服務高級會所及公關經理陳秀雯分享，6年前環保署一度停收玻璃樽，令屋苑回收計劃所收集的玻璃樽堆積如山。但她們不忍心掉棄玻璃樽，浪費住戶的心機，遂找外國廢玻璃樽出路，發現不少會打碎成砂混合瀝青鋪路，啟發他們與工程師住戶研發玻璃砂防滑塗層。

自資研發打碎物料鋪路 陳透露，花了大半年研發「自家製」塗層，找出合適大小的玻璃碎及膠水比例，屋苑亦花3,000多元購置所需設備，日花數小時碎玻璃，過去4年共收集4.4萬公斤玻璃樽。她提到，玻璃砂塗層較過去使用的防滑貼效果較佳，又善用住戶的回收物。陳笑言，構思塗層時曾被質疑安全問題，因此物管公司推出「百萬行」作宣傳，親身邀請住戶感受路面，收到反應正面。

除了循還再造，該屋苑又集中火力推動物盡其用，例如開拓活動中心作減廢角落，除了收集綠在區區常見的八大回收物，亦設置分類箱供住戶之間放置乾淨、能使用的二手物品，陳秀雯說最常見的有充電線、手機殼、環保袋、毛公仔及紙袋，間中亦見到有小朋友領取玩具回家。屋苑亦不時推出樂器轉贈、漂書活動，亦會在大時大節善用回收物做勞作布置，例如早前將膠樽、玻璃樽及木碎手製作聖誕裝飾等。

住戶同心「揼石仔」推環保 在各種減廢活動下，屋苑垃圾量減少逾10%，亦獲得綠領行動首屆「香港綠識管理大獎」的「金級認證」，即於不同層面積極推動減廢。陳秀雯坦言成果是「揼石仔」所得，有賴屋苑、住戶及物管同工「出錢出力」，又說初時部分住戶都對計劃感到保留，尤其不想花錢推動環保。

因此，屋苑的環保活動大多是低成本，甚至毋須投放額外資金，重點推動住戶同心參與，漸漸改變對廢物、生活及環保的看法，從而扭轉習慣。屋邨業主委員會主席蕭建輝則坦言，做環保難免要花錢，但可能只是數十元「慳一餐茶錢就做到」，便能為下一代的環境出一分力。記者陳澋俊