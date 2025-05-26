醫健：藥到病除：高副甲狀腺素血症

高副甲狀腺素血症是一種內分泌疾病，主要由副甲狀腺分泌過多所引起。副甲狀腺是位於頸部甲狀腺附近的小腺體，其功能是調節體內鈣的平衡。當副甲狀腺素過量時，可能導致血液中的鈣濃度異常升高，對身體造成一系列影響。

高副甲狀腺素血症的症狀範圍廣泛，包括疲勞、肌肉無力、骨痛、腎結石、腸胃問題（如惡心和便秘）以及心理變化（如焦慮和抑鬱）。有些患者甚至可能沒有明顯的症狀，使得疾病的診斷變得更加困難。

高副甲狀腺素血症的成因主要分為兩類：原發性和繼發性。原發性高副甲狀腺素血症通常是由腺體的良性腫瘤（腺瘤）引起的，這種腫瘤會導致副甲狀腺素的過度分泌。繼發性高副甲狀腺素血症則常見於慢性腎病患者，因為腎功能不全會影響鈣的吸收，促使副甲狀腺過度分泌以補償鈣不足的狀況。

治療方面，醫生可能建議定期監測而不立即進行治療。然而，對於症狀明顯或嚴重的患者，藥物治療可能包括擬鈣劑如Cinacalcet以模擬血鈣濃度，抑制副甲狀腺素分泌；維他命D類似物：針對慢性腎病患者的低活性維他命D狀態，幫助調節鈣磷平衡；雙磷酸鹽來降低骨骼中的鈣釋放。

患者在日常生活中要均衡攝取鈣與維他命D。限制鈣攝取反而可能加劇骨骼問題，因此應在醫師指導下調整飲食。同時，保持充足水分有助稀釋尿液，降低腎結石風險。

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