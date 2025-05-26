妊娠糖尿病失控 可致早產

【本報訊】懷孕期間，孕婦體內的賀爾蒙變化，令細胞對胰島素的敏感度減弱，使細胞無法有效運用血液中的葡萄糖（血糖）作為能量來源，導致血液中糖分累積甚至高於目標指數，最終引發妊娠糖尿病。一般情況下，妊娠糖尿病可能在分娩後消失，但有營養師提醒，若控制不當，可能導致胎兒過大，增加生產難度，甚至可能引發早產、初生嬰兒低血糖及黃疸等併發症。

妊娠糖尿病的發生並非因孕婦飲食中攝取過多糖分，但懷孕前體重過重或肥胖會增加患病的風險。而其他風險因素亦包括年齡超過35歲、多囊性卵巢症候群、曾產下較重（4公斤或以上）的嬰兒、近親有糖尿病的家族病史、過往懷孕期間曾出現妊娠糖尿病。

部分患有妊娠糖尿病的孕婦可透過調整生活習慣，例如改善飲食模式和適度的體力活動，來有效控制血糖。但某些患者可能要額外服用口服藥物，甚至通過胰島素注射來幫助控制血糖水平。

制訂飲食計劃 吸取營養 基督教聯合那打素社康服務建議，當孕婦被確診為妊娠糖尿病後，應盡快諮詢註冊營養師，以了解自身的營養需求，包括每天及每餐所需的食物進食量如碳水化合物攝取量，並制訂整體的飲食計劃，確保孕婦與胎兒獲得足夠的營養。有助穩定血糖的飲食原則包括選擇低升糖指數食物、每餐配搭高纖維和高蛋白質食物、避免高糖分食物或飲品。